Galatasaray 'dan ayrılan ABD'li futbolcu DeAndre Yedlin kariyerine ülkesinde devam edecek. Eski futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekiplerinden Inter Miami, Yedlin'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı, 2026 yılı için de opsiyonu olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'a katılan DeAndre Yedlin burada 36 resmi maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.

Yedlin kariyerinde daha önce Seattle Sounders, Tottenham, Sunderland ve Newcastle United takımlarında forma giydi.

İHA