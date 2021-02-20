Galatasaray'ın ABD'li sağ beki DeAndre Yedlin, Süper Lig’in 26. haftasında 1-0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Zor bir deplasmandan önemli bir üç puan aldıklarını söyleyen Yedlin, “Çok zor bir deplasmandı. İlk defa Alanyaspor deplasmanına çıktım. Arkadaşlarım bahsettiler bana. Hocamız bizi en iyi şekilde hazırladı. Takım arkadaşlarım çok zor bir maç geçeceğini söylemişti. Hakikaten öyle oldu. Alanyaspor’u tebrik ediyorum.Bizim işimizi çok zorlaştırdılar. Maçın belli bölümünde istediğimiz gibi oynayamadık. Oynaması gerektiği gibi oynadık. Maçın bazı bölümlerinde biraz defansif kaldığımız oldu. Yapılması gereken o anda buydu. Hep beraber son dakikaya kadar koştuk ve mücadele ettik. Çok önemli bir üç puan sahadan ayrıldığımızı düşünüyorum.” diye konuştu.







