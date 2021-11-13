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Dean Smith Norwich City’nin yeni hocası oluyor

Norwich City yeni hocasına kavuşuyor. Dean Smith ile görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenilirken, bir iki gün içerisinde anlaşmanın tamamlanması bekleniyor.

13 Kasım 2021, Cumartesi 19:31 Son Güncelleme:
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Dean Smith Norwich City’nin yeni hocası oluyor

Yeni teknik direktör arayışında yoğun mesai harcayan Norwich City, bu arayışını sonlandırmak üzere. Görev için ilk aday olan Frank Lampard yapılan teklifi reddettikten sonra, geçtiğimiz hafta Aston Villa ile yollarını ayıran Dean Smith’e yönelen Norwich City’nin bundan sonraki haftalarda göstereceği performans merak konusu oldu.

Southampton yenilgisi sonrası Aston Villa’daki üç yıllık görevine son verilen Dean Smith, göreve geldiği ilk sene Aston Villa’yı Premier Lig’e çıkarmış, 2019-2020 sezonunda Carabao Kupası’nda takımına final oynatma başarısı göstermişti.


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