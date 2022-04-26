1-15 Mayıs tarihleri arasında Brezilya'da düzenlenecek olan 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın (Deaflympics) başlamasına 4 gün kalırken, heyecan da üst seviyeye çıktı.

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu'nun hedefinin, Brezilya'dan takım ve bireysel olarak toplamda 63 madalyayla dönmek olduğu öğrenildi.

Yaz Olimpiyat Oyunları'nda en iddialı olduğumuz branşlardan basketbolda Kadın Milli Takımımız, B Grubu'nda 5 Mayıs'ta Kenya, 6 Mayıs'ta Litvanya ve 8 Mayıs'ta ABD ile kozlarını paylaşacak.

İşte A Milli Takımımız'ın teknik ekibi ve kadrosu: