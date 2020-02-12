Düzgün şekilde yapıldığı takdirde herhangi bir sakatlanma sorun yaratmayan bir hareket olarak deadlift ön plana çıkıyor. Aksine zaman içerisinde bel ve sırt kaslarının çok daha güçlü hale gelmesine olanak vermektedir. Diğer yandan ileriki zamanlarda kişiyi meydana gelebilecek sakatlıklara karşı koruyucu bir öneme sahiptir. Böylece beli destekleyen kasları güçlendirerek fıtık sorunlarına karşı çözüm üretebilir.

Deadlift Hareketi Nasıl Yapılır?

Öğrenme konusunda her ne kadar çok zor bir hareket olmasa bile, herhangi bir problem yaşanmaması için mutlaka doğru şekilde ele alınmalıdır. Hareketi gerçekleştirirken aşamalı olarak her kısmını öğrenmek, çok daha kolay yapılmasına imkan verir.

- Kaldırabileceğiniz ağırlıkları taktıktan sonra barbell’i ayaklarınızın dibine kadar getirmelisiniz.

- Daha sonra ayaklarınızı omuz hizasında açarak parmak uçlarınız karşıya bakmalıdır.

- Barbell mümkün olduğu kadar kaval kemiğine değecek noktaya yakın olması önemlidir.

- Bu şekilde bacaklarınızı diz kapaklarından hafifçe kırarak eğilmeniz gerekiyor.

- Eğilirken vücudunuz mümkün olduğu kadar dik olmalıdır.

- Daha sonra dirseklerinizi kırmadan Barbell’li kavramamız gerekir.

- Kollarınız omuz hizasında açık şekilde olmalıdır.

- Ardından derin bir nefes almak suretiyle orta hızda barbell’i nefes vermek suretiyle kaldırın.

- Son noktaya ulaştığını zaman vücudunuz dik bir pozisyonda olmalıdır.

- Ardından yeniden nefes almak suretiyle verirken ağırlığı yere bırakın.

Deadlift hareketini yaklaşık 4 set üzerinden 10 tekrar ile yapmanız doğru bir uygulama olacaktır. Böylece hedeflenen bölgeleri etkin şekilde çalıştırma şansını elde edebilirsiniz.

Deadlift Hareketi Hangi Bölgeyi Çalıştırır?

Deadlift vücudun günlük yaşam içerisinde de önemli olan kısımlarını çalıştıran bir harekettir. Senkronize olarak eş zamanlı şekilde hem sırt hem bel ve hem de kalça bölgelerini çalıştırır. Özellikle gündelik yaşamda bu bölgeler sürekli olarak çalışır. Eğilip kalkmak ya da belli başlı bazı aralıklardaki eşyaları kaldırma gibi durum söz konusu olabiliyor.

Böyle zamanlarda bel ve sırt ile kalça kasının zayıf olması önemli ağrılara sebep olabilir. Ancak deadlift hareketi ile yapılacak çalışmalar sayesinde, bu bölgeye güçlendirebilir ve en önemlisi fıtık gibi sorunlardan uzak durabilirsiniz. Ancak tüm kurallara uygun şekilde ele alınması gerektiği unutulmamalıdır.

Deadlift Hareketi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Vücut geliştirme konusunda en önemli hareketlerden biri olarak deadlift gelmektedir. Periyodik olarak ele alınan bu hareket hakkında bilinmesi gereken bazı hususlar mevcuttur.

- Bu hareketi yapmak için barbell aletinin olması gerekir.

- Farklı ağırlıklar takılmak suretiyle zamanla bölge kasları sınanmalıdır.

- Hareket verilen talimatlara uygun şekilde yapılması gerekir. Aksi takdirde bölge kasları iyi çalıştırılamaz ve istenmeyen durumlar yaşanabilir.

- Bu hareket yaşam içerisinde önemli olan sırt, bel ve kalça kaslarının eşit oranda güçlenmesine fırsat verir.

Deadlift Hareketi ile Egzersiz Ve Sağlıklı Beslenme

Vücut geliştirme üzerine çalışmalar yapılırken sağlıklı beslenme büyük öneme sahiptir. Zira bölgedeki kasların daha güçlü hale gelebilmesi için doğal olarak önemli besin kaynakların tüketilmesi gerekir. Başta protein olmak üzere vitamin ve mineral deposu yiyecekler ele alınan diyet üzerinden sağlanmalıdır.

Aynı zamanda mutlaka gün içerisinde koşu ve yürüyüş ortalama 1 saat kadar gerçekleşmesi gerekir. Böylece metabolizma hızlanabilir ve bölgedeki kaslar daha hareketli noktaya ulaşabilir. Bu da yağ yakımını hızlandırarak kasların daha hızlı biçimde şekil almasına olanak verir.



