De Light transferi bitiyor! 70 milyon Euro...

Avrupa’nın en çok konuşulan yıldızlarından De Ligt, Juventus’a doğru yola çıktı. Barcelona ve PSG’yi reddettiği iddia edilen genç savunmacının, İtalya’ya gideceği savunuldu.

Transfer döneminin flaş takımlarından Juventus, yeni bir hamleyle ön plana çıktı. İtalya basınına göre, Juve’nin Ajax’ın parlayan savunmacısı De Ligt için harekete geçtiği aktarıldı. De Ligt'in de İtalya’da oynamaya sıcak baktığı vurgulandı.

SKY Sports’un haberine göre Ajax ile Juventus’un 60 ila 70 milyon euro arasında bir miktara anlaştıkları öne sürüldü. PSG ve Barcelona’yı reddettiği aktarılan 19 yaşındaki stoper için Juve’nin bazı ekstra prim, bonus ve istekleri de karşılayacağı vurgulandı.

Stoper hattına milli futbolcu Merih Demiral’ı da isteyen Juventus’un De Ligt hamlesi dikkat çekti.



