De Gendt, genel klasman şansı için gerçekçi konuştu

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

99. Katalonya Turu'nun ilk etabını Lotto Soudal'den Thomas de Gendt kazandı. Belçikalı sporcu, elde ettiği zafere rağmen, yarış sonrası düzenlenen basın toplantısında oldukça temkinli açıklamalar yaptı.

Katalonya Turu'nu çok sevdiğini söyleyen De Gendt, "Henüz sezon başı olmasına karşın, yılın bu dönemlerinde kendimi çok iyi hissediyorum. Paris - Nice ve Katalunya turunda her zaman formda oluyorum. İspanya'da sık sık idman yaptığım için, buradaki yolları, rampları da iyi biliyorum. Zor bir yarış olmasına rağmen, her yıl buraya gelmeyi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

"Lider mayoyu, ilk zirve finişinde kaybederim"

Genel klasman liderliğini, 2 dakikadan fazla bir farkla elinde bulunduran Belçikalı sporcu, yarışı kazanma şansına ilişkin ise oldukça gerçekçi ve temklinli konuştu. Genel klasman için mücadele etmeyi düşünmediğini belirten De Gendt, "Bernal gibi sporcuları geçmek çok zor. İlk zirve finişinde lider formayı kaybedeceğimi biliyorum. En iyi tırmanışçıların bulunduğu yarışta, 3 dakikadan az bir zaman farkının, mayoyu korumak için yetmeyeceğinden eminim." diye konuştu.

Buna karşın De Gendt, yarıştaki işinin henüz bitmediğini ve bir etap galibiyeti daha alabilmek için çabalayacağını sözlerine ekledi.

Belçikalı bisikletçi, dünkü zaferle birlikte kariyerindeki 4. Volta a Catalunya etap galibiyetini elde etti.



