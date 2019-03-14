De Gendt, etap kazanmayı benekli mayoya tercih ediyor

77. Paris - Nice Turu'nun 4. etabını, liderin 7 saniye ardından 2. sırada bitiren Thomas De Gendt, tırnanış klasmanında kazandığı benekli mayoya rağmen teselli bulamadı.

Kaçan galibiyeti kendi hatasına bağlayan Lotto Soudal'li bisikletçi, yarış sonrası yaptığı açıklamalarda, "Son bölümde hata yaptım. 13 kişinin tüm yarış boyunca birlikte çok iyi çalıştığını söylemek zorundayım. Ama finalde De Marchi'nin içeri girmesine izin verip arada biraz boşluk bırakarak hata yaptım. Cort Nielsen de bu sırada 700 metre kala atağa kalktı. Onu yakalayamadım. Aslında en güçlüsü oydu ama ben de hatalıydım. Kariyerimde benekli mayoyu defalarca giydim. Birçok sayıda Paris - Nice mayosuna sahibim. Bu da benim için koleksiyonuma eklediğim mayolardan bir tanesi. Onu korumaya çalışacağım fakat diğer yandan da bir etap kazanmak istiyorum. Benim için formadan daha önemli olan bu." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Giro, Vuelta ve Tour de France etap galibiyetleri bulunan 32 yaşındaki Belçikalı, bu sezon ise henüz podyumun en üst basamağına çıkama başarısı göstemedi.