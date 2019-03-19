Turkish Airlines EuroLeague’de normal sezonun sonu, Final Four ve 2019 yazı yaklaşırken transfer kulisleri hareketlenmeye başladı.

Turkish Airlines EuroLeague’de normal sezonun sonu yaklaşıp Final Four ve 2019 yazının ayak sesleri hissedilirken transfer fısıltıları da yükselmeye başlıyor.

Encestado.es adlı İspanyol basketbol portalının haberine göre CSKA Moskova’yla Haziran 2019’da sözleşmesi biten Nando De Colo profesyonel ve ailevi sebeplerden İspanya’da oynamak istiyor.

Habere göre Şubat 2019’da De Colo’nun İspanya’daki bağlantıları üzerinden Real Madrid ve Barcelona Lassa, De Colo’nun İberya’ya gelme isteğinden haberdar edildi.

İki takım da De Colo’nun transferi için ilgi gösterirken Blancos daha istekli takım olarak hemen çalışmaya başlayan ekip oldu.

Rusya’daki avantajlı vergi yüzdeleri sebebiyle Avrupa’nın en yüksek beş net kazancından birine sahip olan De Colo, habere göre, 3 milyon avro civarında bir maaşa sahip.

Real’in net teklifinin bundan daha düşük olması, İspanyol portalına göre, kaçınılmaz gözükürken De Colo’nun yine de teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Haziran’da 32 yaşına basacak De Colo beş sezondur CSKA‘da. Habere göre Moskova ekibi de De Colo’dan vazgeçmiş değil ama ayrılma ihtimaline karşılık Milos Teodosic dönüşü için Sırp yıldızla tema kurmuş durumda.

De Colo’nun İspanya’ya gitme isteğinin Avrupa basketbolunda “domino taşlarını” ne yönde etkileyeceğini görmek için biraz daha sabretmemiz gerekecek gibi.

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