De Colo, Alba maçıyla dönüyor

4 maçlık mağlubiyet serisini geçen haftaki Zenit galibiyetiyle sonlandıran Sarı-Lacivertliler, Alba Berlin'in konuğu olacak. Geride kalan 12 karşılaşmada 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Kanarya’da bu hafta öncesi De Colo’dan müjdeli haber geldi 7. haftadaki Khimki maçında sakatlık yaşayan ve 6 Kasım'dan bu yana tedavi gören Fransız yıldız De Colo 1 aylık sürecin ardından yeniden takıma geri döndü. Salı günü Asvel'le erteleme maçı oynayan Anadolu Efes de dinlenmeden İspanya temsilcisi Valencia'yla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Lacivert-Beyazlılar 7 galibiyet ve 5 yenilgiyle 7. sırada bulunuyor.



