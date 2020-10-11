De Bruyne yoğun takvimden endişeli

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını, futbolda yoğun bir programı ortaya çıkardı. Takımlar geçtiğimiz sezona göre daha yoğun bir maç trafiğine girerlerken bu kez dinlenmek adına da daha kısa bir aralık bulabildiler.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City de 2020'nin sonuna kadar neredeyse her 3 veya 4 günde 1 maç oynamaya hazırlanıyor. İşte bu durum takımın yıldızlarından Kevin De Bruyne'yi endişelendirmekte.

Belçikalı yıldız, yaptığı açıklamada corona virüs salgını nedeniyle karşı karşıya kalınan yoğun programın birçok oyuncunun sakatlanmasına neden olacağından endişe duyduğunu dile getirdi.