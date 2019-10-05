DAZN Brezilya televizyonu, Süper Lig'in yayın haklarını üç yıllığına satın aldığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a sahasında 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayla Süper Lig'deki ilk canlı yayını gerçekleştiren kanal, bu sezonun kalan kısmıyla 2020/21 ve 2021/22'de lig maçlarının tamamını yayınlayacağını açıkladı.

DAZN Brezilya Başkan Vekili Bruno Rocha, imzalanan sözleşmenin ardından verdiği demeçte "Türkler, dünyanın en tutkulu futbolseverleri arasında gösteriliyor. Bu durum da lig maçlarının atmosferini farklı bir boyuta taşıyor. Bu anlaşmayla DAZN üyelerine gerek saha içi gerekse de saha dışında yeni ve zengin bir içerik sunmuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu akşam oynanan Gençlerbirliği - Galatasaray mücadelesi de DAZN Brezilya televizyonu'ndan canlı olarak yayınlandı.