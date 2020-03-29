Dayanışma Günleri’ne yardım yağdı

Salgının etkisini her artırdığı ülkemizde yardım kampanyaları peş peşe gelmeye başladı.Şarkıcı Haluk Levent’in başlattığı yardım kampanyasının ilk gününde futbolcular, evinden çıkamadığı için sıkıntı yaşayan ailelere yardım elini uzattı. Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı,“Dayanışma günleri”ne 1000 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayarak katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetiyle 2 bin aileye erzak yardımında bulunan Juventuslu Milli oyuncumuz Merih Demiral,bu kampanyaya da 500 gıda paketi desteği sağladı.

Kaleci Altay Bayındır’ın çağrısıyla bin aileye yardım yapan Mehmet Umut Nayir de 300 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.