Atletico Madrid, 2020-21 sezonunda La Liga'da şampiyon olmayı başardı. Barcelona ve Real Madrid'in önünde şampiyon olan Atletico Madrid takımında öne çıkan isim ise Luis Suarez oldu. Barcelona'dan adeta 'istenmeyen adam' olarak ayrılan Uruguaylı oyuncu, 21 golle takımını sırtlarken son iki haftada da galibiyeti getiren golleri attı.

David Villa da 2013-14 sezonunda şampiyonluk gördü

Atletico Madrid takımında daha önce de David Villa benzer bir süreçten geçmiş, 2012-13 sezonunda Barcelona'dan ayrılıp Atletico Madrid'e gelmiş ve 2013-14 sezonunda da şampiyon olmuştu.









Arda Turan şampiyon kadroda yer almıştı

Atletico Madrid, 2013-14 sezonunda şampiyon olurken kadroda Arda Turan da yer almıştı. Müthiş bir şampiyonluk yaşayan Diego Simeone'nin ekibinde Arda Turan 3 gol - 4 asistlik katkı verirken Diego Costa 27 gol, David Villa 13 gol kaydetmişti.







