La Liga ekiplerinden Real Sociedad, Manchester City ile sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu David Silva'yı kadrosuna kattı. Yıldız futbolcu, için kulüp sitesinden yapılan açıklamada, 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli sözleşme imzalandığı duyuruldu. 2010 yılında Valencia'dan Manchester City'e transfer olan 34 yaşındaki futbolcu, 438 resmi maçta görev aldı ve 77 rakip fileleri havalandırdı. Yıldız futbolcu burada, 4 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.