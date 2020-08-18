Manchester City ile sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu David Silva, ülkesine döndü. Yıldız futbolcu, La Liga takımlarından Real Sociedad'a transfer oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcu ile 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli sözleşme imzalandığı duyuruldu.

David Silva, İtalya'nın güçlü ekibi Lazio ile anlaşmıştı. İspanyol yıldız son anda büyük bir sürprize imza atarak Sociedad'a transfer oldu.

2010 yılında Valencia'dan Manchester City'e transfer olan Silva, 438 resmi maçta görev aldı ve 77 rakip fileleri havalandırdı. Yıldız futbolcu burada , 4 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

İHA