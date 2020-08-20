‘David Silva adam değil’

Manchester City efsanelerinden biri olan David Silva, kariyerinde bambaşka bir sayfa açmayı tercih etti. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, Real Sociedad ile anlaştı. Anca bir yandan da Lazio ile görüşen İspanyol orta saha için kulübün üst düzey yöneticisi Igli Tare, flaş açıklamalarda bulundu. Tare, “Futbolculuğuna saygım var ama adam değil" ifadeleriyle tepki çekti.