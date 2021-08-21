Transfer döneminde Fenerbahçe 'nin ve Adana Demirspor'un da gündeminde yer alan David Luiz'in yeni adresi belli oluyor.

İngiliz basınından The Sun'ın Brezilya yayın organı Globo'ya dayandırdığı habere göre tecrübeli defans oyuncusu ülkesi Brezilya ekiplerinden Flamengo ile görüşüyor. Kırmızı siyahlıların David Luiz ile temas kurduğu ve yapılan görüşme sonunda sözleşme detaylarında anlaşma sağladığı öğrenildi.

İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea ve Arsenal formaları giyen yıldız futbolcu, uzun süre Fenerbahçe'nin ve Adana Demirspor'un da gündemindeydi.







