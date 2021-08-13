Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı oyuncu David Kravish ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 2.08 m boyundaki oyuncu pivot pozisyonunda görev yapıyor.

David Kravish kimdir?

12 Eylül 1992 Illinois doğumlu David Kravish, kolej kariyerini California Üniversitesi’nde tamamladı. Kolejdeki son sezonunda 11.3 sayı, 7 ribaund, 1.5 blok ortalamaları tutturdu. Profesyonel kariyerine Finlandiya’da başladı. Avrupa’da dikkat çeken ilk performansını 2017-18 sezonunda Ukrayna temsilcisi Tsmoki-Minsk’le geçiren Kravish, VTB Ligi’nde 12.1 sayı, 7.5 ribaund, 1.3 asist ve 1.3 blok ortalamaları yakaladı.

Sonraki sezon yine VTB Ligi ekiplerinden BC Avtodor ile anlaşan pivot, 12.3 sayı, 7.9 ribaund, 1.2 asist ve 1.1 blok ortalamalarıyla oynadı. VTB Ligi’ndeki başarılı sezonları sonrasında İspanya ACB Ligi’nde sıçrama yaptı ve BAXI Manresa ile anlaştı.

19-20 sezonunda ACB’de 12.1 sayı, 6.2 ribaund, 1.6 asist, 1 blok ile oynadı. Geçtiğimiz sezonu Almanya’da Brose Bamberg formasıyla geçiren Kravish, kariyerinin en verimli sezonunu tamamladı. Bamberg ile Almanya Ligi’nde 12.7 sayı, 8.4 ribaund, 2.3 asist ve 1.1 blok ortalamaları tutturan 28 yaşındaki oyuncu serbest atış çizgisinden %90 gibi yüksek bir isabet yüzdesi yakalarken aynı zamanda ortalama 20.7 verimlilik puanıyla oynadı.



