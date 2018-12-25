David Fizdale: En büyük rakibimiz Fortnite!

New York Knicks’in koçu David Fizdale bugünlerde rakiplerle değil Fortnite ve kötü uyku alışkanlıklarıyla mücadele ediyor.

David Fizdale oyuncularının iyi bir gece uykusunun önemini anlamasını istiyor.

Fizdale’in oyuncuları da New York Knicks koçundan Fortnite’da alınan bir galibiyetin önemini anlamasını istiyor.

The Athletic‘e konuşan Fizdale, Fortnite’la arasındaki mücadeleyi şöyle anlattı:

“Fortnite, şu an rakibimiz bu oyun. Fornite, Boston Celtics‘ten bile daha zor. Hatta şu an namağlup.”

Oyuncuların sağlığı ve formu için uyku faktörü NBA çapında giderek daha önem kazanan bir ögeye dönüşüyor. Habere göre Knicks yönetimi oyuncuların her gece en az 8-9 saat uyumasını sağlamaya çalışıyor.

Fizdale çalışmaları hakkında şunu söylüyor: “Çok önemli bir şey bu. Uyku konusunda oyuncularımıza bir eğitim verdik, çünkü uykuda birçok şey oluyor. Beyniniz, bedeniniz yenileniyor, kaslarınız büyüyor. İstirahat reaksiyon zamanlarınızı, karar alma becerinizi etkiliyor. Bunun önemini özellikle vurguluyoruz. Uykularını kötü etkileyecek, onlara zarar verecek şeyleri öğretiyoruz.”

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