Altınordu formayla 14 maça çıkan gurbetçi futbolcu ikinci yarının büyük bölümünü yedek kulübesinde geçirerek gözden düştü. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, son 15 karşılaşmada Deniz'e ilk 11'de şans vermezken, ön liberoda Berkay'ı oynatmayı tercih etti.

Altınordu formasıyla İzmir'de oynanan Adanaspor müsabakasında 1 gol atan 27 yaşındaki ön libero sezon başında 2'nci Lig temsilcisi Bandırmaspor'dan transfer edilmişti. Altınordu ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Deniz'in kadroda kalma ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.

DHA