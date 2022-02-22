UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Atletico Madrid, sahasında Manchester United'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Manchester United'ın İspanyol kalecisi David De Gea, eski takımına karşı oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulundu.

David De Gea, 2011'de İspanya'dan ayrıldıktan sonra ilk kez eski takımı Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. De Gea, 2015'te Real Madrid'e transferi gerçekleşmiş olsa Atletico Madrid taraftarlarının büyük tepkisini çekebilirdi.

Artık kendisini Manchester United'dan ayrılmış şekilde düşünemediğini belirten De Gea, "Madrid'de doğmuş olmak güzel hissettiriyor ama günün sonunda burası sadece bir şehir. Artık Manchesterlıymışım gibi hissediyorum. Manchesterlı herhangi biri gibiyim. Sevildiğin ve değer gördüğün yer senin evin. Uzun yıllardır buradayım. Hayatta her şey olabilir ve bu futbol dünyası ama dürüst olmak gerekirse kendimi Manchester United'dan ayrılmış şekilde düşünemiyorum" ifadelerini kullandı.