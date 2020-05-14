Brezilya'da Gremio forması giyen David Braz, 2018-19 sezonunda kadrosunda yer aldığı Sivasspor'a karşı açtığı davayı kazandı. ESPN'e göre Brezilyalı oyuncu, sözleşmede öngörülen haklarının bir kısmını alamadığı ve ücret kesintisi yaşadığı gerekçeleriyle Sivasspor'u FIFA'ya şikayet etmişti.

32 yaşındaki oyuncu, maaşının bir kısmının ödenmediğini belirtirken eski takımının kaybedilen puanlar karşılığında da kesinti yaptığını iddia etmişti. Sivasspor'un tavrı, FIFA tarafından kabul görmese de Süper Lig ekibinin CAS'a başvurma hakkı bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan avukat Rafael Botelho, "Bu kararıyla FIFA, takımın kötü sonuçları nedeniyle maaş kesintisine gitme girişimini kesinlikle reddetti ve konuyla ilgili tutarlılığını korudu" ifadelerini kullandı.



