David Braz, Sivasspor'a karşı açtığı davayı kazandı
Sivasspor'a son dakika şoku... Gremio forması giyen Brezilyalı oyuncu David Braz, 2018-19 sezonunda kadrosunda yer aldığı Sivasspor'u sözleşmede taahhüt edilen ödemelerin yapılmadığı ve maaş kesintisi uygulandığı konularında FIFA'ya şikayet etmişti ki söz konusu dava oyuncunun lehine sonuçlandı.
Brezilya'da Gremio forması giyen David Braz, 2018-19 sezonunda kadrosunda yer aldığı Sivasspor'a karşı açtığı davayı kazandı. ESPN'e göre Brezilyalı oyuncu, sözleşmede öngörülen haklarının bir kısmını alamadığı ve ücret kesintisi yaşadığı gerekçeleriyle Sivasspor'u FIFA'ya şikayet etmişti.
32 yaşındaki oyuncu, maaşının bir kısmının ödenmediğini belirtirken eski takımının kaybedilen puanlar karşılığında da kesinti yaptığını iddia etmişti. Sivasspor'un tavrı, FIFA tarafından kabul görmese de Süper Lig ekibinin CAS'a başvurma hakkı bulunuyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan avukat Rafael Botelho, "Bu kararıyla FIFA, takımın kötü sonuçları nedeniyle maaş kesintisine gitme girişimini kesinlikle reddetti ve konuyla ilgili tutarlılığını korudu" ifadelerini kullandı.