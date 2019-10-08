2 yıldır Yunanistan’ın ekol takımı Olympiacos’u çalıştıran David Blatt, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı,
Ağustos ayında Multipl Skleroz (MS) hastalığına yakalandığını duyuran 60 yaşındaki Blatt, yönetimle yaptıkları uzun görüşmelerin ardından yolları ayırmaya karar verdiklerini kaydetti.
Türkiye’de Anadolu Efes ve Darüşşafaka takımlarını çalıştıran Blatt, 2014’te Maccabi ile EuroLeague, 2018’de Daçka’yla EuroCup şampiyonluğu yaşadı.
2014-2016 yıllarında NBA’de Cleveland Cavaliers’ı çalıştıran İsrailli coach, Rusya Milli Takımı’yla da 2007’de Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.