David Blatt: 'Fenerbahçe Beko çok iyi oynadı'

Turkish Airlines EuroLeague'in 20. maç döneminde konuk olduğu temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya 90-75 kaybeden Olympiacos'un başantrenörü David Blatt, müsabakada Fenerbahçe Beko’nun çok iyi oynadığını dile getirdi.

Sözlerine sarı-lacivertli ekibi kutlayarak başlayan Blatt, "Fenerbahçe Beko, çok iyi oynadı. Türkiye liginde All-Star organizasyonu olduğu için Fenerbahçe Beko’nun biraz daha hazırlanmaya vakti oldu. O yüzden taktiksel ve fiziksel olarak daha hazır geldiler. Savunmada çok yumuşak oynadık. Rakibimiz ise topu çok iyi kullandı." değerlendirmesinde bulundu.