Katar'da düzenlenen Dünya Kupası resepsiyonunda David Beckham'ın Trabzonspor formasıyla verdiği poz gündem oldu. 21 Kasım'da başlayacak FIFA Dünya Kupası öncesi Katar'da verilen bir davete katılan Beckham'a, Trabzonlu iş adamları tarafından forma hediye edildi. Hediyeyi kabul eden eski futbolcu, Bordo-Mavililer hakkında yorumda bulundu.

Beckham'a Trabzonspor forması hediye ettiler

61 Saat'in haberine göre Trabzonsporlu iş adamlarından çok uluslu bir şirketin başkan yardımcısı Kaner Eyüpoğlu ve Katar Ülkü Müdürü Bora Bayır, Katar'da düzenlenen davete katıldı. Eyüpoğlu ve Bayır, Dünya Kupası'nın yüzü olan David Beckham'a 61 numaralı Trabzonspor forması hediye etti.

"Türkiye'nin son şampiyonu"

Formayı kabul eden süperstar, Eyüpoğlu ve Bayır ile fotoğraf çektirdi. Beckham'ın formayı alırken Trabzonspor hakkında "Evet biliyorum. Türkiye'nin son şampiyonu" yorumu dikkat çekti. (Ajansspor)