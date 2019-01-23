İngilizlerin dünyaca ünlü eski futbolcusu David Beckham, aktif futbolculuk yaşamını sonlandırdıktan sonra iş hayatında da yoluna doludizgin devam ediyor.

Inter Miami adında bir MLS kulübü kuran 43 yaşındaki Beckham, şimdi de Manchester United'dan eski takım arkadaşlarıyla birlikte Salford City'ye hissedar oldu.

Bugün düzenlenen basın toplantısında Beckham'ın tıpkı Gary Neville, Phil Neville, Ryan Giggs, Paul Scholes ve Nicky Butt gibi kulübün hisselerinin %10'una sahip olduğu açıklandı.

Ulusal Lig'de mücadele eden Salford City, 30 hafta sonunda topladığı 56 puanla puan sıralamasında 3'üncü basamakta bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler