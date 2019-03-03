David Beckham, MLS tarihinde heykeli dikilen ilk futbolcu oldu!

Gerek futbolu gerekse de özel hayatıyla İngilizlerin son dönemde yetiştirdiği en büyük futbol yıldızlarından biri olan David Beckham, büyük bir onura layık görüldü.

43 yaşındaki eski futbolcunun 2,5 sezon boyunca formasını giydiği Los Angeles Galaxy kulübü, dünkü sezon açılışından önce Beckham'ın heykelini dikti.

MLS tarihinde adına heykel dikilen ilk futbolcu olarak tarihe geçen Beckham, kulübe duyduğu minneti "Bizim şehrimiz, bizim evimiz... Ailemle birlikte buraya geldiğim ilk günden itibaren kendimi evimde hissettim ve bunun için sonsuza dek minnettar olacağım." sözleriyle dile getirdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler