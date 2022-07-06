Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham ve modacı eşi Victoria Beckham, 1999 yılından beri mutlu bir evlilik sürdürüyor. Brooklyn, Romeo, Harper, Cruz isimlerinde dört çocuğu bulunan ünlü çift, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor. İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasında yer alan Victoria Beckham-David Beckham çiftinin büyük oğlu Brooklyn Beckham, 2020'nin temmuz ayında oyuncu Nicola Anne Peltz ile nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. İkili, geçtiğimiz nisan ayında Miami'de nikah masasına oturmuştu.

MİLYONLUK MALİKANEDE NİKAH TÖRENİ

Çiftin düğünü, gelinin ailesinin değerinin 76 milyon sterlin olduğu konuşulan Florida, Palm Springs'te bulunan malikanede yapılmıştı. Törenin maliyetinin 3 milyon sterlin civarında olduğu da ortaya atılan iddialar arasındaydı. Geçtiğimiz aylarda 'River Cafe Table 4' adlı podcast programına katılan Beckham, eşi Victoria ile ilgili itirafıyla dinleyen herkesi şaşırtmayı başarmıştı.

'25 YILDIR AYNI ŞEYLERİ YİYOR'

Programda eşinin yeme alışkanlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan eski futbolcu, "Maalesef 25 yıldır aynı şeyleri yiyen biriyle evliyim" ifadelerini kullanmıştı. Eşinin sadece ızgara balık ve buharda pişmiş sebze yediğini anlatan Beckham, en sevdiği zamanların, eşinin farklı bir şeyler yediği zamanlar olduğunu söylemişti.

Ben güzel bir şeyler yediğim zaman herkesin tatmasını istiyorum" şeklinde konuşan dört çocuk babası David Beckham, 47 yaşındaki eşiyle ilgili şunları anlatmıştı: "Muhtemelen farklı bir şeyler yediği tek zaman Harper’a hamile olduğu dönemdi. Benim tabağımdan bir şeyler atıştırmıştı ve o akşam benim favori akşamlarımdan biriydi. O günden sonra farklı bir şey yediğini hatırlamıyorum."

Mutlu birliktelikleri süren ünlü çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla 23'üncü evlilik yıl dönümlerini kutladı.

'SEN BENİM HER ŞEYİMSİN'

Victoria Becham, gönderisinde "Komik olmadığını söylerler, hiç gülmediğimi söylerler, ayrıca 'Uzun sürmez!' de dediler. Bugün 23 yıllık evliliğimizi kutluyoruz. David, sen benim her şeyimsin. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

'23 YIL, 4 ÇOCUK!'

David Beckham da eşine "23 sene önce 'Posh', ('Spice Girl' grubundaki takma adı) Bayan Beckham oldu ama o her zaman 'Posh' (havalı) olarak kalacak. 23 yıl ve 4 çocuk! Seni seviyorum. Hepimiz seni çok seviyoruz." sözleriyle karşılık verdi.