Ölüm haberi ile tüm İngiltere ve dünyada yankı uyandıran 2. Elizabeth'in ölümü, İngiliz futbolcu David Beckham için de yıkıcı oldu. Sosyal medya üzerinden de üzüntüsünü dile getiren Beckham, Kraliçe'nin naaşını ziyaret etmek istedi. Fakat kalabalığı hesaba katmayan İngiliz futbolcu, 12 saat boyunca naaşı görebilmek için sıra bekledi. 2. Elizabeth'e saygılarını sunduktan sonra ayrıldı.

HAYRANLARINA DONUT ISMARLADI

Öğleden sonra geldiğinde çok dikkat çekmeden sırada kalabileceğini düşündüğünü dile getiren David Beckham,"Saat 2'de gelmenin biraz daha sessiz olacağını düşünmüştüm. Yanılmışım" dedi. Sıra boyunca dikkat çekmeye devam eden Beckham, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarına donut ısmarladı.