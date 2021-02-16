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David Alaba resmen açıkladı! Bayern Münih'ten ayrılıyor

Almanya Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Bayern Münih'in Avusturyalı yıldızı David Alaba düzenlediği basın toplantısında Alman devinden ayrılacağını duyurdu.

16 Şubat 2021, Salı 17:38 Son Güncelleme:
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David Alaba resmen açıkladı! Bayern Münih'ten ayrılıyor

Bayern Münih'te David Alaba düğümü çözüldü. Avusturyalı yıldız takımdan ayrılacağını açıkladı. Düzenlediği basın toplantısında konuşan Alaba, ''Yeni bir şeyler denemek için sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılma kararı aldım. Açıkçası kolay bir karar olmadı. Burada 13 sene geçirdim ve bu kulüp benim için çok fazla anlam taşıyor.'' dedi.


https://www.instagram.com/p/CLWzwcXAzIl/


Kulüpte kalması için mücadele eden herkese teşekkür eden Alaba, ''Bunun için herkese ama herkese minnettarım. Bu durum ayrılık kararımı zorlaştırdı.'' dedi.

2009-10 sezonundan bu yana Bayern Münih forması giyen 28 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.


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