Bayern Münih ile sözleşmesinin son aylarına giren David Alaba, Avrupa'daki birçok dev kulübün transfer listesinde.

Uzun süre adı Real Madrid'le anılan Avusturyalı futbolcu İngiltere'den gelecek teklifleri beklerken Chelsea'nin oyuncuya ilgisi var. Ancak Alaba'nın istediği ücret sınırların ötesinde.

Telegraph'ın haberine göre David Alaba, Chelsea'den haftalık 400 bin sterlin talep ediyor. Bu da yıllık 21 milyon sterlin'e (24 milyon euro) geliyor. Chelsea oyuncunun indirime gitmesini beklerken Thiago Silva'nın sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceği de Alaba hamlesine bağlı olacak.

28 yaşındaki David Alaba, 2009'dan bu yana Bayern Münih forması giyiyor.

Kaynak: Ntv Spor