A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Fransa'da düzenlenen 71. Dauphiné Kriteryumu'nun 4. günü, dün koşulan Roanne - Roanne etabıyla geride kaldı. 26.1 km'lik bireysel zamana karşı etabı, Jumbo-Visma takımı adına yarışan Wout van Aert, 33 dakika 38 saniyeyle ilk sırada tamamladı. EF Education First takımından Tejay van Garderen ikinci, Sunweb'den Tom Dumoulin ise üçüncü oldu.

Roanne - Roanne etabının ilk 10'u:

1 van Aert Wout Team Jumbo-Visma 33:38

2 van Garderen Tejay EF Education First 0:31

3 Dumoulin Tom Team Sunweb 0:47

4 Kruijswijk Steven Team Jumbo-Visma 0:49

5 Buchmann Emanuel BORA - hansgrohe 0:51

6 Yates Adam Mitchelton-Scott 0:56

7 Alaphilippe Julian Deceuninck - Quick Step 0:59

8 Politt Nils Team Katusha Alpecin 1:05

9 Fuglsang Jakob Astana Pro Team 1:07

10 Cavagna Rémi Deceuninck - Quick Step 1:10

Etap sonucunun tamamını görmek için tıklayın

Roanne - Roanne etabının özet görüntüleri

Yeni lider Adam Yates

Dün koşulan 4. etabın ardından, Dauphiné Kriteryumu'nun genel klasman liderliği de el değiştirdi. Mitchelton-Scott'ın yıldız ismi Adam Yates, etabı 6. sırada tamamlayarak, genel klasmanda 9 basamak birden yükseldi ve liderlik koltuğuna oturdu.

Genel klasmanın ilk 5'i:

1 Yates Adam Mitchelton-Scott 12:27:26

2 Teuns Dylan Bahrain Merida 0:04

3 van Garderen Tejay EF Education First 0:06

4 Fuglsang Jakob Astana Pro Team 0:07

5 Kruijswijk Steven Team Jumbo-Visma 0:24

Genel klasmanın tamamını görmek için tıklayın

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Lider mayolar

Genel klasman mayosu: Adam Yates (Mitchelton-Scott)

Sprint (Puan mayosu): Wout van Aert (Jumbo-Visma)

Dağların kralı mayosu: Casper Pedersen (Sunweb)

En iyi genç mayosu: Nils Politt (Team Katusha Alpecin)

Takımlar sıralamasında ilk 5:

1 EF Education First 37:25:36

2 Astana Pro Team 0:14

3 Mitchelton-Scott 1:04

4 Groupama - FDJ 1:42

5 Team Jumbo-Visma 1:50

5. etap: Boën-sur-Lignon › Voiron

Dauphiné Kriteryumu'nun 5. gününde, sporcular 201 km'lik Boën-sur-Lignon - Voiron etabında yarışacaklar. Etap, 13 Haziran perşembe günü, Türkiye saatiyle 12:25'te başlayacak.