A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr
Fransa'da düzenlenen 71. Dauphiné Kriteryumu'nun 4. günü, dün koşulan Roanne - Roanne etabıyla geride kaldı. 26.1 km'lik bireysel zamana karşı etabı, Jumbo-Visma takımı adına yarışan Wout van Aert, 33 dakika 38 saniyeyle ilk sırada tamamladı. EF Education First takımından Tejay van Garderen ikinci, Sunweb'den Tom Dumoulin ise üçüncü oldu.
Roanne - Roanne etabının ilk 10'u:
1 van Aert Wout Team Jumbo-Visma 33:38
2 van Garderen Tejay EF Education First 0:31
3 Dumoulin Tom Team Sunweb 0:47
4 Kruijswijk Steven Team Jumbo-Visma 0:49
5 Buchmann Emanuel BORA - hansgrohe 0:51
6 Yates Adam Mitchelton-Scott 0:56
7 Alaphilippe Julian Deceuninck - Quick Step 0:59
8 Politt Nils Team Katusha Alpecin 1:05
9 Fuglsang Jakob Astana Pro Team 1:07
10 Cavagna Rémi Deceuninck - Quick Step 1:10
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Roanne - Roanne etabının özet görüntüleri
Yeni lider Adam Yates
Dün koşulan 4. etabın ardından, Dauphiné Kriteryumu'nun genel klasman liderliği de el değiştirdi. Mitchelton-Scott'ın yıldız ismi Adam Yates, etabı 6. sırada tamamlayarak, genel klasmanda 9 basamak birden yükseldi ve liderlik koltuğuna oturdu.
Genel klasmanın ilk 5'i:
1 Yates Adam Mitchelton-Scott 12:27:26
2 Teuns Dylan Bahrain Merida 0:04
3 van Garderen Tejay EF Education First 0:06
4 Fuglsang Jakob Astana Pro Team 0:07
5 Kruijswijk Steven Team Jumbo-Visma 0:24
Genel klasmanın tamamını görmek için tıklayın
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Lider mayolar
Genel klasman mayosu: Adam Yates (Mitchelton-Scott)
Sprint (Puan mayosu): Wout van Aert (Jumbo-Visma)
Dağların kralı mayosu: Casper Pedersen (Sunweb)
En iyi genç mayosu: Nils Politt (Team Katusha Alpecin)
Takımlar sıralamasında ilk 5:
1 EF Education First 37:25:36
2 Astana Pro Team 0:14
3 Mitchelton-Scott 1:04
4 Groupama - FDJ 1:42
5 Team Jumbo-Visma 1:50
5. etap: Boën-sur-Lignon › Voiron
Dauphiné Kriteryumu'nun 5. gününde, sporcular 201 km'lik Boën-sur-Lignon - Voiron etabında yarışacaklar. Etap, 13 Haziran perşembe günü, Türkiye saatiyle 12:25'te başlayacak.