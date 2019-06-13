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Dauphiné Kriteryumu'nda zamana karşı etabın en hızlısı van Aert

Dauphiné Kriteryumu'nda bireysel olarak zaman karşı koşulan 4. etabı, Jumbo-Visma takımından Wout van Aert kazandı.

13 Haziran 2019, Perşembe 06:46 Son Güncelleme:
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Dauphiné Kriteryumu'nda zamana karşı etabın en hızlısı van Aert

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Fransa'da düzenlenen 71. Dauphiné Kriteryumu'nun 4. günü, dün koşulan Roanne - Roanne etabıyla geride kaldı. 26.1 km'lik bireysel zamana karşı etabı, Jumbo-Visma takımı adına yarışan Wout van Aert, 33 dakika 38 saniyeyle ilk sırada tamamladı. EF Education First takımından Tejay van Garderen ikinci, Sunweb'den Tom Dumoulin ise üçüncü oldu.

Roanne - Roanne etabının ilk 10'u:

1   van Aert Wout      Team Jumbo-Visma         33:38

2   van Garderen Tejay   EF Education First         0:31

3   Dumoulin Tom      Team Sunweb               0:47

4   Kruijswijk Steven   Team Jumbo-Visma         0:49

5   Buchmann Emanuel   BORA - hansgrohe         0:51

6   Yates Adam         Mitchelton-Scott         0:56

7   Alaphilippe Julian   Deceuninck - Quick Step      0:59

8   Politt Nils   Team   Katusha Alpecin            1:05

9   Fuglsang Jakob      Astana Pro Team            1:07

10   Cavagna Rémi      Deceuninck - Quick Step      1:10

Etap sonucunun tamamını görmek için tıklayın

Roanne - Roanne etabının özet görüntüleri

Yeni lider Adam Yates

Dün koşulan 4. etabın ardından, Dauphiné Kriteryumu'nun genel klasman liderliği de el değiştirdi.   Mitchelton-Scott'ın yıldız ismi Adam Yates, etabı 6. sırada tamamlayarak, genel klasmanda 9 basamak birden yükseldi ve liderlik koltuğuna oturdu.

Genel klasmanın ilk 5'i:

1   Yates Adam         Mitchelton-Scott   12:27:26

2   Teuns Dylan         Bahrain Merida      0:04

3   van Garderen Tejay   EF Education First   0:06

4   Fuglsang Jakob      Astana Pro Team      0:07

5   Kruijswijk Steven   Team Jumbo-Visma   0:24

Genel klasmanın tamamını görmek için tıklayın

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Lider mayolar

Genel klasman mayosu: Adam Yates (Mitchelton-Scott)

Sprint (Puan mayosu): Wout van Aert (Jumbo-Visma)

Dağların kralı mayosu: Casper Pedersen (Sunweb)

En iyi genç mayosu: Nils Politt (Team Katusha Alpecin)

Takımlar sıralamasında ilk 5:

1   EF Education First   37:25:36

2   Astana Pro Team   0:14

3   Mitchelton-Scott   1:04

4   Groupama - FDJ      1:42

5   Team Jumbo-Visma   1:50

5. etap: Boën-sur-Lignon › Voiron

Dauphiné Kriteryumu'nun 5. gününde, sporcular 201 km'lik Boën-sur-Lignon - Voiron etabında yarışacaklar. Etap, 13 Haziran perşembe günü, Türkiye saatiyle 12:25'te başlayacak.

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