Türkiye'de daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor gibi takımları; Almanya'da ise Köln, Stuttgart, Leverkusen ve Frankfurt gibi ekipleri çalıştıran Alman teknik adam Christoph Daum, uzun bir süre sonra basına açıklamalarda bulundu.

Kendisini Alman efsane olarak tanımlayan BILD'e konuşan Daum, maçların yeniden başlamasını doğru karar olarak nitelendirdi.

Gerekçelerini şu şekilde belirten Daum, "Bundesliga'nın sahada sonuçlandırılması gerekiyor. Masada değil... Bundesliga, çok sayıda insan için önemlidir. Psikososyal yönü küçümsenemez" ifadelerini kullandı.

Seyircisiz oynanacak olsa da Bundesliga'nın önemli bir heyecan yaratacağını belirten tecrübeli teknik adam, "Bundesliga, halkın psikolojik durumuna çok iyi gelecek. Hiçbir oyuncu veya taraftar, seyircisiz bir maçı istemez. Bu kesin. Ama yine de insanlar corona virüs salgınına ilişkin sayılar yerine takımların sonuçları ve hedefleri hakkında konuşabilecekleri için mutlu olacaklar. Yine eğlenceli konuları olacak. Oyunları sadece TV'de izleyebilsek bile futbol birçok insana destek verecek. Futbolun yarattığı duyguların bağışıklık sistemi üzerinde olumlu bir etkisi olabilir. Güçlü bir bağışıklık sistemi de enfeksiyonlara karşı sizi daha dayanıklı kılar" dedi.

Seyircisiz maça Türkiye'den örnek

Türkiye'de seyircisiz maçlar oynadığına ve bunun nasıl bir durum olduğuna ilişkin soruyu da cevaplayan Daum, "Seyircisiz maçların sonuçları tam anlamıyla tahmin edilemez. Fenerbahçe'deyken Kasımpaşa'ya karşı seyircisiz oynadığımız bir iç saha maçı hatırlıyorum. Normal şartlarda kazanırdık ama boş staydumda hiçbir şey yapamayarak kaybettik" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya 3-1 kaybetmişti

Christoph Daum'un söz ettiği mücadele, 2009-10 sezonunun ilk yarısında oynanmıştı.

Cezalı Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasındaki mücadeleye seyircisiz çıkmıştı.

Sarı-Lacivertliler, karşılaşmadan da 3-1 skorla mağlup ayrılmıştı.