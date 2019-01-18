Stuttgart’ın efsane isimlerinden olan Christoph Daum, Ozan Kabak transferini değerlendirdi. Kırmızı-beyazlı ekibi 1992’de Bundesliga şampiyonluğuna taşıyan deneyimli teknik adam, transferin sebeplerini anlatırken, Galatasaray ile yollarını ayıran genç futbolcuya tavsiyelerde bulundu.

Ozan’ın 18 yaşındaki oyuncunun takımı kurtarması için alınmadığını işaret eden Daum, “Stuttgart kendisinde potansiyel görmeseydi bu transferi yapmazdı. Ozan transferi bugünün değil, geleceğe yatırım olarak düşünülüyor” dedi. Daum şöyle devam etti: “Kendisine hemen 11’de yer bulamayabilir. Şu an için fazla beklenti içinde olmaması gerekiyor. Futbolcudan beklenen şey iyi çalışması, profesyonel bir duruş göstermesi ve en kısa sürede uyum sağlaması olacaktır. Ozan iyi bir futbolcu bundan şüphem yok. Kendisini geliştirmeye bakmalı. Yeni adresini Avrupa futboluna açılan bir basamak olarak görmeli.”

Genç futbolcunun isminin anıldığı diğer ekiplerdense Stuttgart’a transfer olmasının daha iyi olduğu yorumunu yapan Daum, “Aslında bunu belirleyecek olan Ozan’ın nasıl bir performans sergileyeceği. Ancak Manchester City ve Juventus gibi takımlardansa, Stuttgart’a gelmiş olması bence daha iyi. Diğer ekiplerde şans bulması muhtemelen daha zor olacaktı. Stuttgart’ta kendisini daha iyi geliştirebilir” diye konuştu.

Ozan Kabak için ödenen 11 milyon euroluk rakamın biraz fazla olup olmadığını sorduğumuz deneyimli isim şu yanıtı verdi: “Transfer pazarında paralar sürekli yükseliyor, adeta el yakıyor. Genç ve yetenekli oyuncuları yakalamak bu yüzden önemli. Çünkü biraz bekleyince ilerde daha pahalı olarak karşınıza çıkıyor. Scout ekiplerinin verdiği rapor, buna değeceğini göstermiştir.” (Skorer)