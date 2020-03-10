Daum, Fenerbahçe'den teklif aldı mı? Daum, Türkiye'ye dönecek mi? İşte cevabı... Fenerbahçe ile sportif direktörlük konusunda anlaştığı iddia edilen Christoph Daum, konuştu.

Daum, "Fenerbahçe'den sportif direktörlük ya da teknik direktörlük konusunda teklif almadım. Medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor." dedi.

'Fenerbahçe'den sportif direktör ya da teknik direktör olarak teklif gelirse cevabınız ne olur?' sorusuna Daum, "Böyle bir teklif olursa bunun kararını başkan ile konuşarak verebiliriz. Bu konuyla ilgili çok fazla açıklama yapmak da istemiyorum. Sizleri de anlıyorum. İşiniz gereği araştırma yapmak zorundasınız." cevabını verdi.

66 yaşındaki Alman futbol adamı ülkemizde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştırmıştı.

Kaynak: Ajansspor