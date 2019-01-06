Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun formasını giyen İtalyan yıldız Luigi Datome, Türkçe konusunda kaydettiği gelişimi bu sabah yayınladığı bir video ile gösterdi.

2015'ten bu yana Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen Datome, İstanbul'a ve Türkiye'ye olan sevgisini birçok kez dile getirmişti.

İtalyan oyuncu, daha önce EuroLeague'in belgeselinde İstanbul'da esnaf ile Türkçe konuşurken dikkat çekmişti. Bu kez de bir doğum günü kutlaması için Türkçe konuşma noktasındaki yeteneklerini gösterdi.