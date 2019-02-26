İngiltere Lig Kupası Finali'nde Chelsea - Manchester City maçının normal süresi 0-0 sona ererek maç penaltılara gitmiş ve Manchester City kupanın sahibi olmuştu.

Maçta uzatmaların bitimine kısa bir süre kala Chelsea kalecisi Kepa, bir sakatlık yaşadı ve sonrasında teknik direktör Maurizio Sarri tarafından kenara alınmak istendi fakat İspanyol kaleci, oyundan çıkmayı reddederek uzatmanın kalan bölümünde ve penaltılarda Chelsea'nin kalesini korudu.

Bu olaylar sırasında İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri, sinirlenerek Kepa'ya büyük tepki göstermişti.

Twitter'da bir basketbolsever, Sarri'nin yaşadığı durumla ilişkin Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Luigi Datome'ye "Ya bu durumda Obradovic olsaydı?" sorunu yöneltti. Luigi Datome'nin cevabı ise oldukça ilgi çekiciydi.

İtalyan yıldız, "Her şeyden öte, Kepa nasıl hayatta kalabilirdi bilmiyorum" cevabını verdi.