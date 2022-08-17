Premier Lig'de Crystal Palace ile Liverpool'un karşı karşıya geldiği maçın yankıları devam ediyor.

Crystal Palace'ın Danimarkalı stoperi Joachim Andersen, Darwin Nunez ile yaşadığı olay nedeniyle maçın ardından küfürler ve ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Andersen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile durumu takipçilerine aktardı.

Aldığı mesajları ekran görüntüsü ile birlikte sosyal medya hesabından paylaşan Andersen, şu ifadelere yer verdi: "Dün gece bu mesajlardan belki 300-400 tane aldım. Bir takımı desteklediğinizi anlıyorum ama biraz saygı duyun ve internette bu şekilde davranmayı bırakın. Umarım Instagram ve Premier Lig bu konuda bir şeyler yapar."

Nunez özür diledi

Geçtiğimiz gün Darwin Nunez yaptığı hareket nedeni ile sosyal medya hesabından özür diledi ve paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sergilediğim çirkin tavrın farkındayım. Hatalarımdan ders almak için buradayım ve bir daha böyle bir şey yaşanmayacak."

Neler yaşandı?

Liverpool ile Crystal Palace arasında oynanan mücadelenin 57. dakikasında Darwin Nunez şoke eden bir harekete imza atmıştı. Uruguaylı yıldız rakibi Joachim Andersen ile gerginlik yaşamış ve Nunez, gerginlik sırasında rakibine kafa atarak maçın hakemi tarafından kırmızı kart ile oyundan ihraç edilmişti.

Olayın ardından 10 kişi kalan Liverpool, 61. dakikada Luis Diaz'ın golüyle skoru 1-1'e getirmiş ve maçtan 1 puanla ayrılmıştı.



