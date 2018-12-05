Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen, kadrosunu ligimiz ekiplerinden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol forması giyen Toney Douglas ile güçlendiriyor.

NBA kariyeri sonrası geçtiğimiz sezon Anadolu Efes'e transfer olan yeni sezona da Sakarya formasıyla başlayan Toney Douglas'ın bugün resmi olarak Darüşşafaka kadrosuna katılması bekleniyor.

Ligde Galatasaray'a 84-79 mağlup olan Darüşşafaka'da koç Ahmet Çakı maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Douglas ile anlaştık. Yarın itibarıyla bizimle olacak." dedi.

Ligde Sakarya formasıyla 7 maça çıkan Douglas; 15.5 sayı, 7.2 asist ortalaması yakaladı.