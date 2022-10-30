Türk basketbolunun iki köklü kulübü Darüşşafaka ve Galatasaray , bugün oynayacakları Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. Hafta maçı öncesinde, her iki kulübün tarihinde önemli bir yeri olan Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit’i anacak. 1 Kasım 2020’de hayata gözlerini yuman ve ‘Türk Basketbolunun Babası’ olarak anılan Granit’in vefat yıl dönümünden bir gün önce karşılaşacak olan iki takım, Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda oynanacak maça Granit’i anan pankart ve tişörtlerle çıkacak.