Hayat boyu öğrenen, çağdaş, özgüvenli ve topluma karşı duyarlı sporcular yetiştirme amacında olan Darüşşafaka Spor Kulübü’nün basketbol alanındaki köklü mirası ve yetkinliği Ege Üniversitesi desteğiyle İzmir’e taşındı.

Türkiye’nin saygın ve nitelikli eğitim kurumlarından Ege Üniversitesi’nin köklü akademik geçmişi, modern spor tesisleri, bilimsel ve teknolojik altyapısı, Darüşşafaka’nın basketbol kültürü ve geleneğiyle ile bir araya getirilerek, bilimsel tekniklerle desteklenen yetkin sporcular, yöneticiler ve antrenörler yetiştirilmesine olanak sağlayacak.

Türk basketbolunun geleceğine yönelik yapılan bu önemli iş birliği kapsamında hem saha içi hem saha dışında nitelikli spor insanları yetiştirilmesi hedefleniyor. “Ege Üniversitesi Daçka” adıyla liglerde mücadele edecek A Takım ve altyapı takımlarının kurulacağı bu projede ayrıca spor okulları açılarak çocukların erken yaşlarda spor ve modern performans ölçümleriyle gelişmeleri sağlanacak. Bu sayede İzmir şehrinin sporu hayatın bir parçası yapan geleneği desteklenecek. Sporu bilimle destekleyerek öncü bir projeye imza atan ülkemizin saygın kurumlarından Darüşşafaka Spor Kulübü ve Ege Üniversitesi, Türk sporunun geleceğine değerli katkılar sunmaya devam edecek.