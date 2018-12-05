Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague takımlarından Darüşşafaka Tekfen, Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol'dan Toney Douglas'ı transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kariyerine NBA takımlarından New York Knicks’te başlayan Douglas sonrasında sırasıyla Houston Rockets, Sacramento Kings, Golden State Warriors, Miami Heat, New Orleans Pelicans ve Memphis Grizzlies formalarını giydi.

NBA'de 7 takımda forma giydikten sonra basketbol hayatına Avrupa’da devam etme kararı alan Douglas, ülkemiz takımlarından Anadolu Efes’e transfer oldu.

Geçtiğimiz sezonu burada geçirdikten sonra, bu sezona Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol’da başlayan fakat serbest kalan 1.88 boyundaki Amerikalı oyun kurucu ile kısa rotasyonumuzu güçlendirdik. Oyuncumuza hoşgeldin diyor ve üstün başarılar diliyoruz."