Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi’nin 24. haftasında yarın deplasmanda İsrail’in Maccabi FOX takımına konuk olacak.

Yeşil-siyahlı ekip, Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası’nda 100 maçı geride bıraktı.

Avrupa’nın bir numaralı kupasında 58 maç yapan Daçkap, 26 galibiyet, 32 mağlubiyet yaşadı. Darüşşafaka Tekfen, 42 müsabakaya çıktığı iki numaralı kupada ise 27 galibiyet, 15 mağlubiyet gördü.

Darüşşafaka, ULEB Avrupa Kupası’nda geçen sezonu şampiyon tamamlamıştı.

Öte yandan, Darüşşafa Tekfen ile Maccabi FOX, THY Avrupa Ligi’nde 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda İsrail temsilcisi 3, yeşil-siyahlı ekip ise 2 galibiyet aldı.

AA