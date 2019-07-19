İSTANBUL, (DHA)- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, ABD'li oyun kurucu Joe Ragland'ı renklerine kattı.

Darüşşafaka Tekfen, geçen sezon Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibinde forma giyen 29 yaşındaki Joe Ragland'ı transfer etti. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuza Daçka formasıyla daha nice zaferler ve başarılar diliyoruz" denildi.

Joe Ragland, geçen sezon Kızılyıldız formasıyla Adriyatik Ligi'nde (Liga ABA) 10,7 sayı, 5,7 asist ve 2 ribaunt, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 15 sayı, 6 asist ve 1,3 top çalma istatistikleriyle mücadele etti.