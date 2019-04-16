Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka Tekfen'de Oğuz Savaş, Jon Diebler ve Toney Douglas kadro dışı bırakıldı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Özellikle son maçlarda beklenen performansı gösteremeyen oyuncularımız Oğuz Savaş, Jon Diebler, Toney Douglas’ın kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir.
Maçın son topuna kadar mücadele edeceğine inandığımız takım oyuncularımız Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde play-off mücadelesine devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
https://twitter.com/dackabasket/status/1118150757201608706