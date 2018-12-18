Darüşşafaka Tekfen, Turkish Airlines Euroleague 13. hafta maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşılaşacak. Bu sezon 12 maçta sadece Buducnost'u mağlup eden ve 11 maçta kaybeden temsilcimiz ikinci galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Darüşşafaka Tekfen - Zalgiris maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Volkswagen Arena’daki karşılaşma, saat 20.15’te yapılacak. Mücadele beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Bu sezon istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi’nde ikinci galibiyeti için sahaya çıkacak. Ligde 11 yenilgisi olan yeşil-siyahlı takım, son sırada bulunuyor.

Zalgiris ise 5 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 10. sırada yer alıyor.