Darüşşafaka Tekfen, William Terrell Buford’u kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, ABD’li forvet William Terrell Buford’u kadrosuna kattı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İtalya’da Virtus Roma formasını giyen 30 yaşındaki oyuncunun transfer edildiği belirtildi. Buford’un, bugün yapılan antrenmana da katıldığı kaydedildi.

Ohio State'te 4 sene oynadıktan sonra Ispanya ACB Ligi'ne giden Buford, 8 senelik profesyonel kariyeri boyunca G-League'de, Fransa Pro A Ligi'nde, Yunanistan Süper Ligi'nde, Almanya Bundesliga'da ve son olarak da Virtus Roma formasıyla Lega Basket Serie A'da ter döktü.

1990 doğumlu oyuncu, Virtus Roma formasıyla geçtiğimiz sezon Italya Ligi'nde 12.8 sayı, 3 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları tutturdu ve üç sayı çizgisinin gerisinden de %44 ile oynadı.



