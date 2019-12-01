Darüşşafaka Tekfen - TOFAŞ maç sonucu: 69-61

Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde güçlü rakibi TOFAŞ'ı konuk eden Darüşşafaka Tekfen, karşılaşmadan 69-61'lik skorla galip ayrıldı.

01 Aralık 2019, Pazar 03:51
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Darüşşafaka Tekfen - TOFAŞ maç sonucu: 69-61

Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Darüşşafaka Tekfen, sahasında TOFAŞ’ı 69-61 yendi.

Basketbol Süper Ligi | Darüşşafaka Tekfen: 69 - TOFAŞ: 61

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Ziya Özorhon, Hüseyin Çelik

Darüşşafaka Tekfen: Ramirez 5, Hamilton 6, Jones 9, Sinan Güler 12, Colson Ii 13, Kartal Özmızrak 11, Mahir Ağva, Doruk Dora, Berk Demir, Erkan Veyseloğlu 2, Doğuş Özdemiroğlu 11

TOFAŞ: İbrahim Uğurlu 2, White 11, Mejia 15, Phillip 3, Williams 12, Muhaymin Mustafa, Berkan Durmaz 7, Barış Ermiş 2, Lojeski 4, Muhsin Yaşar 5

1. Periyot: 17-16

Devre: 33-29

3. Periyot: 50-48

Beş faulle çıkan: 39.07 Kartal Özmızrak (Darüşşafaka Tekfen)

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