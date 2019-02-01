Darüşşafaka Tekfen - Real Madrid maç sonucu: 82-86

Turkish Airlines EuroLeague'in 21. maç döneminde temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen, sahasında son şampiyon İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Real Madrid, ilk çeyreği 16-23 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte farkı daha da açan konuk ekip, ilk yarıyı 38-53 üstün kapattı.

Konuk ekip, farkı büyük ölçüde koruyarak son çeyreğe 59-72 önde girdi.

Son çeyrekte geri dönmeyi başaran temsilcimiz, 38 saniye kala Toney Douglas'ın üçlüğüyle skoru 82-82'ye getirdi. Son bölümde şansları değerlendiremeyen temsilcimiz, serbest atışlardan gelen sayılarla rakibine 82-86'lık skorla mağlup oldu.

Temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen, bu sonuçla 21. maçında 18. yenilgisini alırken Darüşşafaka ise 17. galibiyetini elde etti.

Darüşşafaka'da Toney Douglas 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Jeremy Evans da 18 sayı, 11 ribaunt ile oynadı.

Real Madrid'de Trey Thompkins ve Anthony Randolph 15'er sayıyla takımın en skorer isimleri olurlarken Jaycee Carroll da 12 sayıyla maçı tamamladı.